Aubagne: les Pétancoeurs inventent la "safe pétanque"

Les Pétancoeurs lancent aussi un défi solidaire avec Tanguy Pénin. Ce jeune est devenu un phénomène avec son exploit diffusé sur Youtube: il a tiré 9 "boules sautées". Ce défi consiste à tirer une boule qui est placée juste derrière une autre, sans toucher celle qui est devant. Vous êtes donc invités à faire mieux et à vous filmer !

Une cagnotte est ouverte sur leetchi. Les fonds seront reversés à l'Association "L'Enfant bleu" qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants.

En cette période sanitaire complexe, Tanguy Pénin, s’est lancé un défi qui est devenu au fur et à mesure un véritable exploit. Tirer le plus grand nombre de "Boules Sautées ».

Ce défi consiste à tirer une boule qui est placée juste derrière une autre, sans toucher celle qui est devant.

Il l’a fait avec 9 boules et c’est devenu un véritable phénomène avec une vidéo vue 5 millions de fois. C ’est la vidéo Pétanque, la plus vue au monde .

Avec un de ses amis Vincent Lepeltier, Société Les PétanCoeurs, ils ont décidé de mettre en place un défi « utile » pour une cause qui les touche plus particulièrement en cette période où les violences familiales ont bondi de 43%.

C’est donc en partenariat avec "l’Association L’Enfant Bleu" qui lutte contre les maltraitances faites aux enfants, qu’ils ont ouvert une cagnotte pour sponsoriser ce défi. Une 15aine de grands champion(ne)s de pétanque viennent de les rejoindre, pour relever le défi et aller le plus loin possible.

