Le mot audition est directement emprunté au latin auditio qui relevait initialement du domaine judiciaire, désignant le fait d’écouter quelqu’un dans un procès, le nom venant bien sûr du verbe audire entendre, écouter. Et lorsque le mot est attesté en langue française en 1295, le sens retenu est bien celui « d’écouter des « plaignants » dans un procès. Il faut en réalité attendre 1370 pour qu’à l’action d’écouter on puisse ajouter un autre sens, celui d’entendre plus ou moins bien.

C’est d’ailleurs toute la différence entre le verbe écouter, du verbe auscultare, qu’on retrouve dans le mot ausculter, et le verbe entendre, du latin intendere, c’est-à-dire « tendre vers », tout comme on tend l’oreille pour bien entendre. Ainsi l’audition au sens juridique consiste à écouter les dépositions des témoins et l’audition au sens physiologique du terme correspond à la fonction de l’ouïe et donc à la perception des sons. Et on le sait, pour beaucoup, en prenant de l’âge, ladite audition baisse. Ce qui me rappelle une histoire qui concerne les animaux, car les animaux aussi ont souvent l’ouïe qui baisse. C’est une histoire de lions…

Comme on dit, « c’est l’histoire » d’un avion qui s’écrase en pleine brousse. Hélas tout le monde meurt, sauf un violoniste. Il ouvre la porte à moitié explosée de l’avion et là que voit-il ? Une armée de lions prêts à le dévorer. Il se dit alors, autant mourir en musique, il prend donc son violon et joue, là devant les lions. Incroyablement, tous les lions s’assoient et écoutent religieusement, subjugués. Le violoniste reprend espoir quand un vieux lion arrive, passe au milieu des lions assis, se jette sur le violoniste et le dévore. Tous les autres lions s’insurgent : qu’as-tu fait ? il jouait merveilleusement… Alors le vieux lion se retourne et met la patte à son oreille pour la diriger vers les lions et dit fort « Comment ? »

Moralité, même les lions doivent être appareillés pour entendre les violonistes.