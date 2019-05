Aujourd'hui en France, 26% des personnes sans domicile fixe sont des anciens enfants passés par les services de l'ASE, l'Aide Sociale à l'Enfance.

Pourquoi ces enfants retirés de leur milieu familial pour les protéger se retrouvent ensuite adulte en grande précarité ?

C'est ce qu'ont essayé de savoir les services de l'Etat et l'URIOPSS des Pays de la Loire en réalisant une étude. Ils ont interrogé 28 jeunes en précarité, anciens enfants placés.

Les conclusions de cette étude avec François Laco, directeur régional adjoint de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et Anne Postic, directrice de l'URIOPSS des Pays de la Loire, l'Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux. Ils sont interrogés par Antony Torzec.