Aumônier, Armistice

Aumonier, Armistice

Commençant comme le mot armistice, vient également

ce très beau mot d’aumônier. D’un côté, la cessation du

combat, de l’autre un mot qui relève d’une qualité

personnelle puis d’une fonction religieuse. Il ne reste

plus qu’à se mettre en route pour raconter leur histoire.

Rendons d’abord hommage à ces millions

de morts de la Première Guerre mondiale, guerre qui

s’est donc achevée par l’armistice signée le onze

novembre 1918. Dans le mot armistice, on repère le mot

arme, du latin arma, mais aussi sistere qui donne stice à

la fin du mot et qui désigne le fait d’arrêter : armistice,

cela veut dire « arrêt des armes ». Au passage, le mot

arme vient du latin « armus », l’épaule, parce que

l’arme est le prolongement de l’épaule. Les anglais

gardent d’ailleurs au mot « arm » aussi le sens de bras.

En fait, le mot armistice est entré dans notre langue,

sous Louis XIV, on disait auparavant « suspension

d’armes », et « armistice » n’avait pas au départ un

genre précis. Fallait-il dire un ou une armistice, c’est

définitivement Littré qui le fera masculin. Quant au mot

aumônier, il est des deux genres dans ses deux sens.

Eh bien, en vérité, le premier sens est celui qui

correspond à l’aumône, et à son adjectif, qui fait dire par

exemple à Victor Hugo « Il faut que j’ai la mine bien

aumônière pour qu’o me demande ainsi la charité dans

l’état de maigreur om est ma bourse. » Ce mot

d’aumône vient du grec eleos, pitié, d’où la formule

Kyrie eleison, Kirie, signifiant « seigneur » et eleêson,

« aie Pitié ». Et de ce grec eleos, pitié, est né le latin

alemosina, qui a donné s au X e siècle en français

l’aumône. Le mot aumônier naissait en 1174, en tant

qu’ecclésiastique desservant la chapelle d’un grand et

répartissant les aumônes, d’où le Grand aumônier de

France, auprès des rois de France, Puis il fut aussi

chargé d’offrir l’instruction religieuse et son aide

spirituelle dans un établissement, dans un corps, d’où

l’aumônier d’un lycée, d’un régiment. Pour ce dernier,

les auteurs de mots croisés ont d’ailleurs proposé une

définition plaisante : Curé de campagne. Campagne

militaire bien sûr. Eh bien soit, mais que ce soit toujours

en plein armistice !