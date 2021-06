Aurélie Mathieux organisatrice du 10e Forum recrutement

Il y avait de quoi attirer les chômeurs et personnes en reconversion à l’espace Carat vendredi dernier. Mais le 10e Forum recrutement de l’association Développement réseaux 16 n’a pas vraiment atteint ses objectifs. 1600 visiteurs c’est moitié moins que prévu. Et pourtant les recruteurs n’étaient pas très regardant pour embaucher se désole Aurélie Mathieux organisatrice de l'événement. C’est la faute aux aides de l'État et aux indemnités Pôle emploi qui seraient trop élevées avancent les exposants.