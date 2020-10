Aurore Lalucq : "L'Etat doit intervenir de manière plus directe"

Huit mois qu’elle n’a pas siégé à au Parlement européen à Strasbourg, fermé à cause de l’épidémie. Aurore Lalucq, eurodéputée Place Publique et économiste, déplore les conséquences de la crise sanitaire notamment sur l’économie. Elle appelle à repenser un nouveau modèle de société et encourage l’intervention de l’État.

La réforme PAC, un "pas en arrière"

Les eurodéputés ont adopté vendredi la réforme de la politique agricole commune (PAC), mais cette dernière est loin de faire l’unanimité. Alors qu’elle a pour ambition d’aller vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement, "c’est un vrai pas en arrière. C’est très inquiétant d’un point de vue environnemental et social", selon Aurore Lalucq.

Jusqu’à présent, "80% des aides allaient seulement à 20% des agriculteurs", explique l’eurodéputée, inquiète face à l’absence d’obligation d’aider les petites exploitations.

Préserver l’économie

Ce qui l’inquiète encore davantage, c’est la crise sanitaire et économique que traverse la France. Et selon Aurore Lalucq, c’est même une crise politique car "c’est un choix politique qui a été fait d’arrêter l’économie".

L’eurodéputée appelle à plus de cohésion. "Il faut faire en sorte de maintenir ce qui nous permet de faire société", assure-t-elle. Et de façon plus pragmatique, "il faut faire des aides plus directes et des politiques plus simples". "L’État doit intervenir de manière très directe", notamment en embauchant des fonctionnaires dans l’Éducation nationale et dans les hôpitaux.

Pour une croissance plus verte

Le produit intérieur brut (PIB), l’indicateur de la croissance, est dépassé, selon l’eurodéputée et économiste. "On a besoin d’avoir des indicateurs qui nous disent qu’on va dans le bon sens au niveau écologique. Le PIB ne nous dit rien là-dessus, ce n’est pas son rôle", affirme Aurore Lalucq.

Aller vers la transition écologique est difficile, car c’est une "question très progressive". "On a été tous été biberonnés à la consommation de masse et on a besoin d’aller vers un nouveau modèle économique", assure Aurore Lalucq, qui se veut combative face à ces enjeux. "Notre défi c’est de sauver un monde vivable pour les être humains", assure-t-elle.

"Il va falloir ralentir le rythme afin de retrouver du temps pour participer à la vie démocratique. C’est un changement idéologique. Les moments de crise sont des moments de bascule", conclut-elle.