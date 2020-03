"Aussitôt l’homme fut guéri" (Jn 5, 1-16)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

À l’occasion d’une fête juive,

Jésus monta à Jérusalem.

Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis,

il existe une piscine qu’on appelle en hébreu Bethzatha.

Elle a cinq colonnades,

sous lesquelles étaient couchés une foule de malades,

aveugles, boiteux et impotents.

Il y avait là un homme qui était malade depuis trente-huit ans.

Jésus, le voyant couché là,

et apprenant qu’il était dans cet état depuis longtemps,

lui dit :

« Veux-tu être guéri ? »

Le malade lui répondit :

« Seigneur, je n’ai personne

pour me plonger dans la piscine

au moment où l’eau bouillonne ;

et pendant que j’y vais,

un autre descend avant moi. »

Jésus lui dit :

« Lève-toi, prends ton brancard, et marche. »

Et aussitôt l’homme fut guéri.

Il prit son brancard : il marchait !

Or, ce jour-là était un jour de sabbat.

Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied :

« C’est le sabbat !

Il ne t’est pas permis de porter ton brancard. »

Il leur répliqua :

« Celui qui m’a guéri, c’est lui qui m’a dit :

“Prends ton brancard, et marche !” »

Ils l’interrogèrent :

« Quel est l’homme qui t’a dit :

“Prends ton brancard, et marche” ? »

Mais celui qui avait été rétabli

ne savait pas qui c’était ;

en effet, Jésus s’était éloigné,

car il y avait foule à cet endroit.

Plus tard, Jésus le retrouve dans le Temple et lui dit :

« Te voilà guéri.

Ne pèche plus,

il pourrait t’arriver quelque chose de pire. »

L’homme partit annoncer aux Juifs

que c’était Jésus qui l’avait guéri.

Et ceux-ci persécutaient Jésus

parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Demander à un malade s’il veut guérir, quelle drôle de question. Bien sûr qu’il veut guérir. Cet homme, là, sur son grabat, n’attend pas autre chose, même s’il n’y croit plus guère à cause du sentiment qu’il a d’être abandonné de tous, de ne pouvoir plonger dans la piscine aux vertus miraculeuses. Pourquoi donc Jésus lui demande-t-il s’il le veut vraiment ?

« Veux-tu guérir ? » Cette question, Dieu la pose à chacun d’entre nous, dans des termes à peine différents. Il ne nous parle pas alors de nos maladies physiques, mais de tout ce qui perturbe notre vie intérieure : il ne s’agit pas seulement de guérison, mais plutôt de salut, cette réalité dont parle souvent Jésus et qui ne concerne pas que notre corps, qu’il soit malade ou bien portant, mais qui englobe tout notre être dans une dynamique de vie.

« Veux-tu être guéri ? » Il faut entendre, en réalité : « Veux-tu être sauvé ? » Telle est la vraie question que Jésus pose à l’homme allongé au bord de la piscine. Nous le comprenons : cet homme, c’est nous, qui nous tenons auprès de la cuve baptismale, au bord de la foi et de la confiance totale en Dieu, nous qui n’osons jamais sauter le pas, et qui trouvons, comme le paralytique, un tas d’excuse pour ne pas nous y plonger.

Si nous attendons qu’on nous plonge de force dans le monde de la foi, cela peut durer longtemps. C’est pourquoi Jésus répond à l’homme : « prends ton brancard ». Personne ne va l’aider. Mais une parole suffit parfois pour qu’on se sente l’énergie de se lever et de se jeter à l’eau. L’homme a trouvé dans cette parole ce qui lui manquait. Il se lève, et va même jusqu’à prendre avec lui son brancard, qu’il va garder comme un témoin de ces années qu’il laisse derrière lui. Ainsi vivons-nous le salut : une parole peut suffire, celle qui nous donne le courage de nous lever.