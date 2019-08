"Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne ..." (Lc 4, 38-44)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm

et entra dans la maison de Simon.

Or, la belle-mère de Simon

était oppressée par une forte fièvre,

et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle.

Il se pencha sur elle,

menaça la fièvre, et la fièvre la quitta.

À l’instant même, la femme se leva

et elle les servait.

Au coucher du soleil,

tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités

les lui amenèrent.

Et Jésus, imposant les mains à chacun d’eux,

les guérissait.

Et même des démons sortaient de beaucoup d’entre eux en criant :

« C’est toi le Fils de Dieu ! »

Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler

parce qu’ils savaient, eux, que le Christ, c’était lui.

Quand il fit jour, Jésus sortit

et s’en alla dans un endroit désert.

Les foules le cherchaient ;

elles arrivèrent jusqu’à lui,

et elles le retenaient pour l’empêcher de les quitter.

Mais il leur dit :

« Aux autres villes aussi,

il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu,

car c’est pour cela que j’ai été envoyé. »

Et il proclamait l’Évangile

dans les synagogues du pays des Juifs.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

« Les foules cherchaient Jésus » …tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les amenaient à Jésus, et Jésus, imposant les mains sur chacun d’eux, les guérissait. »

« Les foules cherchaient Jésus »… aujourd’hui aussi, des foules cherchent quelqu’un, un sens à leur vie, une raison d’espérer qui ne déçoive pas. Toute sorte d’écoles de méditation, de sagesse, d’épanouissement de soi, sont proposées aujourd’hui.

Nous croyons chercher Dieu, la Vérité… mais c’est toujours Dieu qui nous cherche à travers toutes sortes de médiations, d’intermédiaires multiples… et, au final, parfois, Jésus se fait trouver par qui ne le cherchait pas !

Les nombreux baptisés adultes de la Nuit de Pâques et les nombreux confirmés, jeunes et adultes de Pentecôte témoignent de ces chemins longs ou rapides, imprévus, simples ou compliqués… Le Seigneur nous rejoint en plein désert ou près d’un pilier d’une Cathédrale… Le Seigneur nous rejoint, et on s’en rend compte souvent qu’après coup.

Il nous rejoint parce qu’il nous cherche.

« Il faut que j’aille dans les autres villes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle »

Jésus ne cesse de sortir pour nous rejoindre sur toutes sortes de routes.

Ainsi aujourd’hui, l’Eglise doit sans cesse sortir d’elle-même pour être présente sur toutes les routes des hommes. L’Eglise, c’est-à-dire chacun de nous est invité à sortir, à aller plus loin, plus profond, à la rencontre de ceux qui cherchent un Sauveur.

Seigneur Jésus, donne à chacun de nous le courage et la patience de te chercher, de t’écouter pour accueillir ta Parole de Vie. Toi qui es le Fils de Dieu, guéris-nous de tout ce qui nous empêche de vivre et de servir nos frères dans la Joie.