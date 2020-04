Avec Fratello, "une Semaine sainte pauvre, avec les pauvres"

"Une Semaine sainte pauvre, avec les pauvres." C'est la proposition de l'association Fratello en période de confinement. Un temps de communion et de fraternité à suivre sur le site de Fratello, mais aussi sur leur page Facebook, l'application Hozana et Youtube. Il sera également possible de suivre la prière par téléphone au 07 56 78 40 48 ou 01 70 37 22 46 (avec l'identifiant 505 171 994).



Une prière quotidienne

Chants, méditation, enseignement... Chaque jour à 18h, la prière est animée des équipes de Fratello avec des grands témoins. Des personnes accompagnées par Fratello liront la parole de Dieu.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France (CEF), Nathanaël et Katia Gay, les fondateurs du Village Saint-Joseph, ou encore Véronique Fayet, présidente du Secours catholique et le Père Nicolas Buttet, fondateur d’Eucharistein, une communauté religieuse qui accueille des personnes pauvres... ​et l’enseignement sera donnée par un témoin connu. Les chants de ces temps de prière seront animés par Grégory Turpin.

Le Chemin de Croix des personnes en galère

Pour vendredi saint, Fratello a voulu organisé un grand Chemin de Croix pour ceux qui sont en galère. Ce sera assez unique puisqu’il sera prié par les membres de différents mouvements qui travaillent auprès des plus pauvres : les Captifs, le Réseau Saint Laurent de la diaconie du Var, Lazare, le Secours Catholique de Lourdes, le Grain de sel Hors les Murs, Frat’ Trinité et Entourage… C’est eux qui animeront les 14 stations de ce Chemin de Croix des personnes en galère qui commencera à 15h.