Avec ou sans Brexit, quelle Europe demain ?

Le feuilleton du Brexit...

Lorsque cette émission a été programmée, le Brexit était encore prévu pour demain, jeudi 31 octobre. Les 27 ont accepté lundi de consentir un nouveau délai au Royaume-Uni. Il s’agit d’un report flexible, avec pour date limite : le 31 janvier 2020. C’est un véritable feuilleton puisque le brexit avait déjà été reporté à deux reprises. Il devait initialement avoir lieu... le 29 mars 2019 !



... Et l'avenir de l'Europe

Brexit or not Brexit ? Là n’est finalement pas la question fondamentale pour l’avenir de l’Europe. La question est plutôt de savoir comment, en tenant compte du départ du Royaume-Uni mais aussi de nombreux autres paramètres, l’Europe peut-elle poursuivre son chemin et représenter un futur désirable pour les 513 millions de citoyens de l’Union.

Anne Kerléo et ses invités font le tour de ce qui marche en Europe, de ce que l'UE a apporté de positif et qu’on ne remarque même plus aujourd’hui. De ce qu'il faudrait réformer, comme la politique agricole commune (PAC), qui a longtemps été l’incarnation la plus forte de l’Europe mais qui peine à répondre aux enjeux du monde actuel, et aux défis écologiques notamment. Il y a aussi la question des migrations sur laquelle les Européens peinent à s’entendre.



Ce que veulent les Européens : quel récit collectif ?

Les Européens justement, quelles sont leurs aspirations ? Quelles sortes de frustrations éprouvent-ils vis-a-vis de cette Union qui leur paraît souvent éloignée de leurs préoccupations ? Comment réduire ce fossé entre les citoyens et les institutions européennes ?

Et surtout qu’est-ce qui peut unir les Européens ? Quel nouveau récit collectif est à inventer pour permettre une vraie citoyenneté européenne, une envie de partager un destin commun ?