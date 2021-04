AVEC : une association au coeur des quartiers prioritaires

Accompagner les habitants des quartiers prioritaires ; c’est l’objectif de l’Association d'Éducation Populaire pour l'Égalité des Chances. Installée à Vandoeuvre-lès-Nancy, l'association souhaite favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires, renforcer le vivre-ensemble et détruire le mur entre ces quartiers et les quartiers favorisés. On en parle avec son directeur Mohamed Iksi.