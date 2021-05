Baccalauréat : « La suppression des épreuves finales ne me paraît pas la bonne solution »

Cette année, le baccalauréat aura une saveur particulière.

Plus de 80% de la notation finale sera issue du contrôle continu, effectué tout au long de l'année. Le reste dépend des épreuves maintenues, comme la philosophie et le grand oral pour les terminales, l'épreuve de français pour les premières.

Entre la pandémie, les cours suivis en demi-groupes et en distanciel pendant plusieurs mois par les lycéens et la réforme du baccalauréat qui commence à se mettre en place cette année, les lycéens et parents d'élèves sont inquiets.

Mais pour Gérard Heinz, proviseur du lycée des Horizons à Chazelles-sur-Lyon, dans les monts du Lyonnais, passer les épreuves est une bonne étape vers la vie universitaire. Il se veut rassurant, tout est aménagé pour prendre en compte l'année particulière traversée par les élèves.