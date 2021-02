Banques alimentaires : de nouveaux bénéficiaires depuis deux ans

"Depuis la période covid, nous avons un nombre d'étudiants trés important que nous ne connaissions pas auparavant" Geneviéve Pupil, vice-présidente de la banque alimentaire de Meurthe et Moselle.





La semaine derniére, l'insititut CSA a rendu un rapport sur le profil des bénéficiaires de la banque alimentaire. Résultat : la moyenne d'âge est de 48 ans, et la plupart des demandeurs de l'aide alimentaire sont des femmes. Elles constituent 70% des bénéficiaires selon le rapport. Près d'un quart des interrogés ont un niveau bac. "En Meurthe et Moselle, la moyenne d'age est plutôt de 45 ans" selon la vice présidente de la banque alimentaire du 54, Geneviève Pupil. Quels sont les besoins de la banque alimentaire dans le département ? Quel impact a eu la crise sanitaire sur leur fonctionnement ? Entretien avec Geneviéve Pupil.