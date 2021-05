"Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit" (Mt 28, 16-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

les onze disciples s’en allèrent en Galilée,

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.

Quand ils le virent, ils se prosternèrent,

mais certains eurent des doutes.

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.

Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous

tous les jours jusqu’à la fin du monde. »



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

1/ La fête de ce jour traite d’un sujet compliqué. C’est curieux comme nous avons du mal avec les choses les plus simples. Respirer, boire, aimer. Nous le faisons tout le temps, mais le comprendre et l’expliquer c’est beaucoup plus compliqué. Il en va de même de notre foi, nous en vivons, nous essayons de comprendre, mais l’expliquer c’est un exercice ardu et au-delà de nos capacités.

Et dans la foi, lorsque nous en contemplons le terme, le mystère de la Très Sainte Trinité, notre esprit vacille et se sent bien impuissant devant un tel Mystère. Il est pourtant centrale à notre foi, il en est la source et le terme car toute l’humanité est appelée à entrer dans ce mystère.

2/ Reprenons la salutation qui introduit chaque célébration eucharistique et qui proviennent de la lettre aux Corinthiens :

La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur

L’amour de Dieu le Père

La communion de l’Esprit-saint

Toute la Trinité nous accueille. Pour nous le faire comprendre, les Pères de l’Eglise ont utilisées des images et des symboles pour approcher ce mystère :

Nous allons vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit. Chaque préposition est importante : la direction et les moyens d’y parvenir

« Le Père et le soleil, son Fils est sa lumière, l’Esprit-Saint sa chaleur. Ils sont indivisibles et cependant distincts » utilisera Saint Ephrem le Syrien

« Le Fils et l’Esprit-Saint sont les deux mains du Père, dont Il se sert pour rejoindre l’humanité » : dira Saint Irénée de Lyon.

« Le Fils est la pensée du Père, l’Esprit-Saint son Amour » : développera Saint Thomas d’Aquin pour nous faire entrer dans ce mystère.

3/ Nous sommes faits, comme la Très Sainte Trinité, pour aimer, pour communier comme Dieu Lui-même communie en Son Mystère pour nous tourner vers les autres. « Nous portons notre ciel en nous », écrivait Saint Élisabeth de la Trinité, carmélite de la fin du 19ème siècle : « l'Amour, l’Amour infini qui nous enveloppe, c’est toute la Trinité qui repose en nous ». La Trinité, c’est la victoire de l’amour : qu’elle soit aussi au cœur de chaque mère dont c’est aujourd’hui la fête – comme elle l’est en Marie