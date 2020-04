Le Premier Ministre a présenté son plan de déconfinement ce mardi 28 avril devant l'Assemblée Nationale. Avec une annonce pour les tenanciers de lieux de convivialité. Les cafés et restaurants n'ouvriront pas avant le 2 juin.

Une annonces qui n'est pas une surprise pour la filière qui s'y attendait. « On savait que nous n'allions pas rouvrir le 11 mai » indique Martine Courbon, présidente de l'Union des Métiers et Industries de l'Hotellerie du Puy-de-Dôme.

« Vous dites le 2 juin mais vous êtes optimiste. Ils vont nous laisser confiné jusqu'au 15 juin. D'autant que le 7 juin c'est la fête des mères » poursuit la présidente de l'UMIH 63 sur RCF Auvergne.

Pas surpris mais plutôt résignée

Si l'annonce ne surprend pas, le fait de subir un mois de plus sans rentrées d'argent s'annonce très difficile pour les 650 établissements adhérents à l'UMIH 63. Certains établissements ne s'en relèveront pas.

« On estime que 20% de nos établissements vont baisser le rideau et ne le relèveront jamais » souligne Martine Courbon. Et d'ajouter : « Nous avons beaucoup de petits employeurs qui n'ont pas de trésorerie d'avance ».

La date du 2 juin prend valeur d'objectif pour les tenanciers de cafés et restaurants puydômois. « Moralement c'est très important. On aide nos adhérents à se préparer en achetant des masques et du gel » précise la présidente de l'UMIH 63.

Un soutient de la clientèle ?

Reste inconnue de taille. Les clients auront-ils à cœur de revenir dans les cafés et restaurants dès leur réouverture ? « Moi j'y crois beaucoup car nos métiers c'est l'identité de la France » s’enthousiasme Martine Courbon.

Et de préciser « Il faut qu'on fasse vivre les villes et villages. Certains établissements occupent une place très importante de nos paysages. On va avoir besoin de se retrouver » conclu la présidente de l'UMIH 63