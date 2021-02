Base de Défense Nancy / Université de Lorraine : s’entraîner à la cybersécurité

"Il y a des objectifs purement pédagogiques pour voir ce qu'ont retenu les étudiants. De l'autre côté, on va repérer quelques pépites et prendre des contacts".

Capitaine Jean-Philippe, chef de projet de l'exercice



Un challenge proposé à des étudiants pour s’entraîner à la cybersécurité. La Base de Défense de Nancy et les écoles d’ingénieur de l'Université de Lorraine ont organisé cette semaine leur premier exercice d'entraînement pour répondre à une cyber-attaque.