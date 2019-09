Les batailles

Notre monde est en proie à nombre de batailles. Bataille contre le feu dans l’Amazonie,

mais aussi dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne.

Bataille contre le terrorisme.

Bataille contre ce qui met en péril nos démocraties si précieuses, y compris les plus

anciennes comme l’Angleterre.

Il est vraiment de nobles batailles. Et l’humain doit alors être un combattant. Non

d’abord pour ses propres intérêts. Mais bien pour la res-publica, le bien commun. Pour

que le monde devienne enfin plus habitable et durable pour tous.

Mais il est aussi des questions à se poser.

il y a quelques jours, je lisais une passionnante interview d’Emilia Guarnieri, du

mouvement chrétien international Communion et Libération, qui prône – dans la ligne du

pape François - une société fondée sur le dialogue et la rencontre. Une phrase me

frappe : « Pour nous, catholiques, le risque est de mener seulement des batailles. Ce sont

des batailles justes, par exemple sur les thèmes éthiques, mais elles ne peuvent, à elles

seules, aider à construire une société ».

Alors, à l’heure des débats entre autres, sur la révision de la loi de bioéthique,

spécialement « la PMA pour toutes », comme on dit, le risque serait bien de ne mener

que des batailles, aussi justifiées puissent-elles être. Car les batailles ne peuvent que

générer du conflit. C’est leur carburant. Dans nos sociétés fragilisées par tant de

tensions sociales et idéologiques, le souci impérieux pour les croyants que nous sommes

est de construire ce qui nous relie, ce qui nous tient ensemble, ce qui nous fait nous

respecter et nous reconnaître d’une même légitimité dans la cité.

S’il faut batailler dès cette rentrée, c’est peut-être d’abord en nous-même, pour être

davantage ouverts à la conversation et à l’estime réciproque avec ceux que nous

côtoyons de près ou de loin. Batailler non contre mais pour. Pour la reconnaissance et le

respect. Pour la recherche de compromis forts et les plus justes possibles.

Ce n’est pas sans les autres que nous construirons du vivre ensemble qui soit aussi en

faveur des plus fragiles.

Véronique Margron op.