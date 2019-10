Béatrice AGAMENNONE candidate à la mairie de Metz (Mardi 22 octobre 2019) [3QA]

Fin du suspense, Béatrice Agamennone sera bien candidate aux municipales à Metz. Elle l'a annoncé mardi 22 octobre 2019.



L'ex référente “La République En Marche” pour la Moselle (elle a été suspendue de cette fonction) ne se reconnait pas dans l'investiture accordée par “En Marche” à son rival Richard LIOGER.

Béatrice Agamennone travaille depuis plus d'un an sur un programme avec ses soutiens, pour une ville “innovante et durable”.



3 questions à Béatrice Agamennone, candidate à la mairie de Metz en mars 2020.