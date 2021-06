"Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et prendront ..." (Mt 8, 5-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

comme Jésus était entré à Capharnaüm,

un centurion s’approcha de lui et le supplia :

« Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé,

et il souffre terriblement. »

Jésus lui dit :

« Je vais aller moi-même le guérir. »

Le centurion reprit :

« Seigneur, je ne suis pas digne

que tu entres sous mon toit,

mais dis seulement une parole

et mon serviteur sera guéri.

Moi-même qui suis soumis à une autorité,

j’ai des soldats sous mes ordres ;

à l’un, je dis : “Va”, et il va ;

à un autre : “Viens”, et il vient,

et à mon esclave : “Fais ceci”, et il le fait. »

À ces mots, Jésus fut dans l’admiration

et dit à ceux qui le suivaient :

« Amen, je vous le déclare,

chez personne en Israël, je n’ai trouvé une telle foi.

Aussi je vous le dis :

Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident

et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob

au festin du royaume des Cieux,

mais les fils du Royaume seront jetés

dans les ténèbres du dehors ;

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »

Et Jésus dit au centurion :

« Rentre chez toi,

que tout se passe pour toi selon ta foi. »

Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri.

Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison,

il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre.

Il lui toucha la main,

et la fièvre la quitta.

Elle se leva,

et elle le servait.

Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés.

D’une parole, il expulsa les esprits

et, tous ceux qui étaient atteints d’un mal, il les guérit,

pour que soit accomplie

la parole prononcée par le prophète Isaïe :

Il a pris nos souffrances,

il a porté nos maladies.



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert