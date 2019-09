Le Tempo Color fête ses 19 ans, le 21 septembre place Cathédrale, à Liège et au musée de la vie wallonne avec des interpellations sur les résistances, les alternatives solidaires et une expo "Jaune", zoom sur un mouvement contestataire contemporain et des animations qui se poursuivent jusqu'au 16/10 aux Chiroux; Bénédicte Merland, animation culturelle nous dit tout.