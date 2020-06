Pendant le confinement, plus de 200 chanteurs, de plus de 100 paroisses, églises et communautés chrétiennes françaises ont uni leurs voix par internet pour chanter ensemble la "Bénédiction France". C’est le titre d’un chant dont les paroles sont tirées d’une bénédiction biblique du livre des Nombres au chapitre 6 et qui dit :

"Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce !

Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix."

La vidéo tourne sur les réseaux sociaux depuis dimanche, le jour de la Pentecôte

C’est bien dans cet esprit … (Esprit-Saint ?)que la "Bénédiction France" se propage sur internet. Il faut dire que les chanteurs de cette chanson sont issus de pratiquement toutes les confessions chrétiennes : catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, anglicans, et orthodoxes. Les noms de ces communautés sont un véritable tour de France œcuménique : la Communauté de l'Emmanuel, la Communauté du Chemin Neuf, l’Église Anglicane St Michael de Paris, l’Église Hillsong, L’Eglise Porte Ouverte de Mulhouse, l’Église Lyon Centre, l’Église Orthodoxe Sainte Agathe, French Connect à Londres et au moins une trentaine de paroisses catholiques de métropole et d’outre-mer.

L’idée vient des français de Londres

De French Connect à l’église Saint Barnabas de Kensington, la paroisse anglicane francophone de Londres. Pour la petite page people, c’est la paroisse du footballeur Olivier Giroud qui a fait la Une du magazine Jésus récemment. Et c’est le pasteur Jean-Luc Sergent qui a lancé le projet : « Pour nous chrétiens, bénir c’est dire du bien, louer et appeler la protection de Dieu. Bénédiction France est une magnifique opportunité de bénir gratuitement et librement notre pays, en démontrant l’unité qui est la nôtre en Christ. Notre souhait serait que chacun puisse bénir à son tour un proche et propage ainsi cette bénédiction ».

Déjà 70 000 vues sur youtube…