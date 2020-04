Benjamin Tanguy : la 40ème édition de Jazz à Vienne reportée à 2021

La 40ème édition de Jazz à Vienne devait se dérouler du 25 juin au 11 juillet 2020 à Vienne en Isère, et alentours. Mais suite aux annonces d'Emmanuel Macron ce lundi 13 avril, interdisant la tenue de grands évènements tels que les festivals avant mi-juillet, le festival isérois, qui est l'un des plus gros de France et l'un des 15 plus grands festivals de jazz au monde, a dû être reporté à l'été 2021.

Une décision difficile mais inévitable selon son directeur artistique Benjamin Tanguy au micro de Nicolas Boutry