Benoit de Blanpré: "les visages de la persécution chrétienne sont très divers"

Un nouveau rapport de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) publié mardi 27 novembre dernier. De 2017 à 2019, l’AED a recueilli des centaines de témoignages sur le terrain pour décrire la détresse des communautés chrétiennes les plus opprimées en raison de leur foi. C’est en Asie que la situation des chrétiens s’est le plus détériorée. Ils font face désormais au terrorisme islamiste, à l’ultranationalisme et à des régimes autoritaires comme la Corée du Nord. Les explications de Benoit de Benoît de Blanpré, directeur de l’AED.