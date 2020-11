La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus est pour le moment moins importante que la première en Pays de la Loire.

En moyenne dans la région, on compte 300 personnes positives pour 100 000 habitants.

Actuellement, une centaine de personnes sont soignées dans un service de réanimation. On dénombre malheureusement en moyenne 5 décès par jour dans la région, contre une douzaine lors de la première vague. Des victimes qui sont principalement des personnes de plus de 75 ans.

Faisons un point de situation avec Benoit James, conseiller auprès du directeur de l'ARS des Pays de la Loire, l'Agence Régionale de Santé. Il est interrogé par Antony Torzec.