Benoît Lacroix - Réouverture de The Roof

The Roof, maison de l'escalade à La Rochelle, a rouvert ses portes au public le 3 juin après 2 mois et demi de fermeture. Pour accueillir les sportifs dans les meilleures conditions sanitaires, les espaces ont été remaniés, la jauge maximum réduite, et les grimpeurs devront désormais se désinfecter entre chaque parcours. Benoît Lacroix, fondateur de The Roof fait le point sur ces nouvelles conditions et sur les perspectives pour les mois à venir.