Benoît Ramozzi : "15 milliards de pertes pour l’événementiel depuis le début de la crise"

"C’est une crise sans précédent pour le secteur de l’événementiel", soutient Benoît Ramozzi, délégué général de l’association L’Événement. Jean Castex a annoncé, le mardi 11 août, le prolongement de l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’au 30 octobre. Une décision perçue comme un "mauvais signal dans le secteur", selon Benoît Ramozzi, même si des dérogations préfectorales sont possibles.

"Le dernier trimestre 2020 continu de s’assombrir"

La crise pour le secteur de l’événementiel a commencé bien avant la période du confinement, d’après le délégué général de l’association L’Événement, qui estime "les pertes à 15 milliards d’euros, depuis le début de la crise sanitaire". "Avec cette décision de report, le secteur sera en plus en difficulté, redoute-t-il. Le dernier trimestre 2020 continue de s’assombrir."

Adaptation du secteur de l’événementiel

Benoît Ramozzi note que l’activité ne repartira pas tout de suite, et que les annulations vont continuer. Néanmoins, des dérogations pour les rassemblements de plus de 5.000 sont possibles. Et selon le délégué général de l’association L’Événement,"l’ensemble de la filière est prête". "On s’est déjà adapté en 2015, avec les vagues d’attentats, on fait la même chose avec l’épidémie de coronavirus."