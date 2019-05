Bernard Magnier, programmateur Littératures Métisses

Cette année, la dizaine d’auteurs invités pour le festival angoumoisin ne s’exprimera plus dans un seul et même lieu. Ces écrivains originaires de France, de Palestine, de République démocratique du Congo, de Bulgarie, seront à rencontrer dans différents lieux sur le Parvis des Chais Magélis et à proximité… notamment au Musée de la Bande dessinée et au Cinéma de la Cité Internationale de la BD et de l’Image…