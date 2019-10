Bertrand Piccard au World Forum for a Responsabible Economy à Lille

Depuis mardi matin, Lille accueille la 13ème édition du World Forum.

Pendant trois jours, 50000 entreprises, collectivités, associations, universitaires vont se rencontrer.

Et 150 intervenants du monde entier viendront leur présenter des initiatives pour un monde plus responsable.

Notamment le suisse Bertrand Piccard, fondateur de la Fondation Solar Impulse, et premier pilote de l’avion sans carburant.