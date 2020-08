Beyrouth : "Seul Dieu peut soulager ces coeurs" Soeur Laurice Obeid

Depuis l'explosion de la semaine dernière à Beyrouth, l'association Anjou-Liban se mobilise pour faire parvenir le plus rapidement possible de l'aide aux sinistrés, et notamment aux Filles de la Charité qui sont sur place.

Près de 10 000 euros ont déjà été versé pour remettre en l'état leur école secondaire de Beytouth.

L'association est en relation avec Soeur Laurice Obeid, Visitatrice de la province du Proche-Orient des Filles de la Charité.

Ce qu'elle voit dans la rue aujourd'hui, c'est que face au désastre, les Libanais font encore preuve d'un immense courage.