Bientôt les camps d'été

Je relisais hier des témoignages de jeunes qui ont découvert le scoutisme l’été dernier, et je pense qu’ils ont tous été ravie de cette annonce. Mais il y a encore quelque chose qui me chiffonne un peu… Parce que partir en camp scout et guide, c’est offrir aux enfants un espace de liberté et de bienveillance dont ils auront cruellement besoin pour sortir de l’épreuve du confinement. Et pourtant, selon une étude du Crédoc, 36 % d’enfants ne sont pas partis en vacances en 2019, soit 4,4 millions d’entre eux. Et ce constat s’aggrave avec les inégalités : seule la moitié des enfants dont les parents disposent de bas revenus sont partis en vacances.



Si Baden Powell, le créateur du scoutisme, revenait parmi nous aujourd’hui, comment réagirait-il ? J’ai l’intime conviction qu’il voudrait réunir des jeunes de milieux sociaux différents, les emmener camper et vivre dans la nature cet été, comme il l’a fait en 1907 sur l’île de Brownsea, pour qu’ils tournent la page du confinement ! Il est alors temps de continuer à suivre les pas de Baden-Powell, et nous y sommes prêts. Avec d’autres associations d’éducation populaire et les autres mouvements du Scoutisme Français, nous suivons avec attention les dispositifs prévus pour cet été, les fameuses vacances apprenantes, qui souhaitent permettre aux enfants de revenir sur les bancs de l’école tout en profitant d’activités ludiques. S’il n’est pas question pour les scouts et guides de donner des cours ou de proposer des activités sur un temps réduit de la journée, rien ne pourrait nous rendre plus heureux que d’offrir quelques jours d’évasion en pleine nature, de découverte de l’écologie et de la biodiversité, d’apprentissage de l’autonomie, d’imaginaire et de grands jeux à tous les enfants et les jeunes qui en ont besoin. Nous y sommes prêts ! Prêts à accueillir chacun et chacune dans nos groupes scouts, sur nos camps et nos activités, à expérimenter de nouvelles choses pour répondre à leurs attentes, à être un des partenaires importants pour les familles pour les vacances de cet été.



Pour construire le monde de demain, chaque enfant, chaque jeune, a besoin de sortir de son quartier, de ses habitudes, et avoir la joie de jouer avec d’autres enfants, de vivre ensemble et d’apprendre l’autonomie dans un cadre complémentaire à celui de l’école. Chloé, 10 ans, le dit bien mieux que moi : "Je veux revenir pour revoir mes nouveaux amis, construire des tables et dormir sous la tente".