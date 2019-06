Bientôt un village mobile pour réfugiés à Lyon

Comment les accueillir dans de bonnes conditions ? Des initiatives fleurissent un peu partout en France, comme à Lyon, avec un village assez particulier. Un village mobile pour accueillir réfugiés et leurs familles. C’est celui qui va ouvrir début septembre presqu’au cœur de Lyon, dans le 7e arrondissement. Derrière cette opération, Habitat et Humanisme, une association de lutte contre le mal-logement, avec le soutien de la BNP et de Bouygues immobilier qui a concédé ce terrain de 2.000 m2. En fait de village, il s’agira de 20 containers mobiles spécialement aménagés, dotés de kitchenettes, coin jour/nuit et sanitaires.

Un village temporaire, prévu pour deux ans et capable d’accueillir 80 personnes, déjà hébergées dans un centre du 6e arrondissement et qui vont donc déménager. Des réfugiés qui vont aussi s’afficher. Christophe Poujet est photographe et sous son objectif, et avec leur accord, il a saisi leur portrait. Des visages et des noms, avec le pays d’origine et leus rêves d’avenir. Une démarche pour leur rendre visibilité et dignité.

Ces portraits sont exposés à côté du futur village mobile, à La Commune, centre de spectacles et de restauration lieu multiculturel à Lyon. Mais il n’y aura pas que la photo. Les locataires rentreront aussi dans la danse. Un atelier chorégraphique va leur être proposé pendant une semaine dès leur arrivée sur les lieux.

Et des cours de français seront dispensés par les bénévoles et l’équipe de Habitat Humanisme. Le village mobile qui se veut en tremplin vers un logement plus durable. Et de pouvoir enfin poser ses valises.