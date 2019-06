Bientôt une pistache 100 % française ?

La Provence. On la connait pour ses cigales, ses oliviers et ses truffiers, mais pas pour ses pistaches. Et c’est ce que compte bien faire un petit groupe d’agriculteurs du Lubéron. Un juste retour aux sources. Car ce petit fruit à coque existait déjà bien ici depuis des siècles.

Mais la Pistache, comment ça se cultive ? Des agriculteurs ont mené leurs recherches. Ils sont partis en Grèce et en Espagne pour observer les plantations et discuter avec les producteurs des techniques de production. De retour en France, ils n’ont pas chômé. Pas moins de 600 pistachiers ont été plantés. Pour l’instant, ils n’ont laissé apparaitre que de petites fleurs, signe de croissance et de bonne santé. Une réponse aux changements climatiques, car l’espèce s’adapte facilement aux terrains pauvres et aux fortes chaleurs.

Il faudra cependant faire preuve de patience avant de déguster la Pistache de Provence. La première récolte n’est pas prévue avant cinq ans.