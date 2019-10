Bioéthique : "Hommage à deux députés", par Tugdual Derville

Le premier des deux députés s'est exprimé en commission : on discutait d’un amendement du Modem qui voulait dépister la trisomie 21 pour les embryons conçus in vitro. Les discours étaient intellectuels, désincarnés.

Un homme lève le doigt, visage blême. C’est Marc Delatte, député (LREM) de l’Aisne. Son langage non verbal montre qu’il va sortir de sa réserve, comme si c’était plus fort que lui… La gorge nouée, il doit plusieurs fois s’interrompre : "Moi ça me pose vraiment un cas de conscience. Parce que (…) j’ai été pendant plus de 26 ans médecin de famille. J’ai soigné des trisomiques... Beaucoup… Et, il y a trois, quatre jours, j’ai vu une petite que j’ai soignée... Son nom… excusez-moi pour l’émotion, elle s’appelle Lorraine. Elle était heureuse de me voir. Elle m’a dit : « Voilà, je suis en CDI ! » Dans quelle société on vit ? Quelle dignité ? Voilà mon sentiment." En quelques mots, le docteur Delatte a fait basculer le débat : l’amendement eugéniste est tout juste rejeté, par 10 voix contre 8. Même le gouvernement change de ton.

Quand dans l’hémicycle arrive le même amendement, un autre élu sort à son tour du discours techniciste. Non plus cette fois comme médecin, mais comme père. Vincent Thiébaut est député du Bas-Rhin, lui aussi du parti majoritaire : "Ça va être un peu dur pour moi parce que je vais intervenir à titre personnel. Je suis papa de jumeaux, sourds profonds à l’issue d’une maladie génétique ; ils sont nés par FIV."

L’élu explique alors que son avis sur le tri des embryons a changé, à l’épreuve de la paternité : "Mes enfant sont absolument extraordinaires, et à travers leur handicap j’ai appris des choses extraordinaires. Ils m’ont ouvert les yeux sur des choses que je n’aurais pas pu imaginer, parce que justement ils sont différents." Après un sanglot silencieux dont il s’excuse, le député, qui dit avoir "beaucoup réfléchi", plaide pour l’accompagnement et la société inclusive contre le mythe zéro-souffrance du meilleur des mondes. Il conclut : "Ne jouons pas aux apprentis sorciers : la souffrance… fait partie de notre humanité. Et c’est ce qui a certainement transcendé notre humanité et fait ce que nous sommes aujourd’hui."

Merci messieurs les députés pour une telle sincérité ! Quand l’un des vôtres m’explique devoir faire abstraction de ses convictions personnelles (ça m’est encore arrivé lors de notre dernière audition), j’ai envie de répondre : ôtez votre costume, soyez humains, tout simplement.