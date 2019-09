Bioéthique: l'Eglise de France réaffirme ses positions

Lundi 16 septembre, la Conférence des Evêques de France organisait une soirée-conférence, en présence de trois de ses représentants : Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail sur la bioéthique, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.

Le but de cette soirée, retransmise en direct par nos confrères de KTO, était de présenter les positions de l'Eglise de France sur le projet de révision de la loi de bioéthique, qui sera examiné dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, à partir de la semaine prochaine. En particulier sur des sujets tels que la recherche sur les cellules souches, la question de la filiation et la procréation médicalement assistée.