Bioéthique : le marché de la procréation à nos portes

Des manifestations auront lieu dans près de 60 villes, en métropole et dans les DOM pour dire non au projet de loi de bioéthique. Ce projet de loi arrive bientôt en deuxième lecture au Sénat. Une commission mixte paritaire devra ensuite se réunir pour accorder les positions de l’Assemblée et du Sénat avant le vote définitif de la loi et sa promulgation. Le processus est donc loin d’être achevé et pourrait encore durer plusieurs mois. Il est urgent de se lever et d’oser dire que nous ne voulons pas de cette loi qui organise un marché de la procréation indigne, honteux et injuste. Nous en voyons déjà les effets dans le salon « Désir d’enfant » qui s’est tenu début septembre à Paris et contre lequel nous venons de déposer plainte avec 2 autres associations.

Les promoteurs de ce salon pensaient que la loi serait déjà votée début septembre et qu’ils pourraient avancer à visage découvert. Pendant 2 jours, des sociétés étrangères se sont entremises pour proposer la GPA à des clients français. L’une de ces sociétés proposait la GPA pour la somme de 126 000 €. Une autre annonçait un choix de mère porteuse sur catalogue avec un tri génétique, la possibilité de choisir le sexe, de faire avorter la mère porteuse si une anomalie était détectée ou d’abandonner l’enfant à la naissance et d’avoir alors droit à une nouvelle GPA.

Ce salon montre quel est le « Meilleur des mondes » qui nous attend si nous ne réagissons pas. La GPA n’est pas dans la loi de bioéthique mais les députés ont sciemment refusé d’inscrire son interdiction dans cette loi. Si on accorde la PMA aux femmes, on accordera la GPA aux hommes, c’est inévitable, ce n’est qu’une question de temps.

Nous ne sommes pas des opposants au progrès, nous nous opposons à une idéologie ultralibérale pour laquelle tout s’achète même la personne humaine. Nous demandons le retrait de la loi, l’interdiction de la GPA, l’abolition de cette nouvelle forme de traite et de toute marchandisation des produits du corps humain.

Pour rejoindre l’une des 60 manifestations dans toute la France samedi prochain, tous les détails sont sur www.marchonsenfants.fr. Soyez nombreux pour dire non à ce projet de loi ni bio ni éthique !