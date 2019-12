Blanche Streb: "si on remonte petit à petit, c'est grâce aux autres"

Cinq années entre souffrance et joies profondes

Le dernier ouvrage de Blanche Streb est un livre très personnel. Un livre bouleversant sur son histoire, celle de sa famille. Cinq années qui ont bousculé sa vie et celle de son mari. Cinq années de grande souffrance et de joie profonde. Blanche Streb, très engagée chez Alliance Vita, sur les questions de bioéthique, est la maman de deux garçons, Enguerrand et Charles. Elle est aussi la maman de Marie, une petite fille qui est morte avant d’avoir vu le jour.

Dans son livre, Blanche Streb raconte qu’il est parfois très compliqué de faire un bébé. C’est son histoire, mais également celle de beaucoup de couples. "Des milliers de familles traversent les souffrances de l’infertilité, du deuil périnatal. Je reçois grâce à ce témoignage beaucoup de témoignages de personnes qui, dynamisées par cette lecture, me partagent leurs propres souffrances. Il y a quelque chose de consolant à savoir que l’on n’est pas seul à vivre ce genre d’expériences" explique-t-elle.



"Personne ne m'a voulu du mal"

À l’origine, il y a une erreur médicale après la naissance d’Enguerrand. "Ce n’était pas intentionnel. Personne ne m’a voulu du mal. C’est plutôt une succession d’erreurs et de maladresses. J’ai dû découvrir cela par moi-même avec les médecins. J’ai dû poser des questions, chercheur, creuser, devenir ma propre avocate" ajoute Blanche Streb. Après cette erreur, elle aurait dû rester stérile. Mais elle rencontre le talent, et l’humanité. "J’ai été accompagnée par ma foi, par mes amis. Et j’ai mesuré la force que l’on peut mettre dans ce désir de se réparer. Et je suis allée très loin" lance-t-elle.

Elle part alors aux États-Unis, pour subir une opération importante. Elle tombe enceinte par la suite. Un miracle pour Blanche Streb, qui aurait dû être stérile. Une prouesse médicale. Une prouesse de foi également. Elle l’affirme : dans ce genre de situation, on sent vraiment la force de la prière. "Quand on est dans une immense souffrance, on est tellement mal qu’on ne peut plus rien faire. On ne peut plus crier, ni pleurer, ni prier. Et quand on a des frères autour de nous, c’est comme un filet tendu au fond du ravin pour ne pas que l’on s’écrase. Petit à petit, si on remonte, c’est grâce aux autres" témoigne-t-elle.



Un enfant mort in utero et un grand prématuré

Cette seconde grossesse se terminera par une mort in utero, et l’accouchement d’un bébé déjà décédé. Une chose dont on ne parle jamais et dont Blanche Streb se fait l’écho, dans son livre. "Même si c’était une grossesse fragile, je ne m’attendais pas à vivre ça. Je montre le déchirement que l’on vit. Mais également un certain nombre de signaux forts qui m’ont accompagnés. Mais on fait des progrès médicaux dans ce domaine, également dans la prise en charge des enfants à l’état civil, dans le fait de pouvoir faire de vraies funérailles" explique-t-elle.

S’en suit ensuite une troisième grossesse. Attendre un enfant quand on en a déjà perdu un, c’est porteur de grande angoisse. "On n’oublie pas. On découvre aussi de plus en plus que la conception, c’est la première page de notre vie. Cela ne conditionne pas tout mais cela a son importance" précise Blanche Streb, qui accouche finalement, d’un très grand prématuré, Charles. Cinq mois et trois semaines. Neuf cent cinquante grammes. Suspendu entre la vie et la mort. Chaque minute compte.



"On n'oublie pas"

L’erreur médicale dont Blanche Streb a été victime est alors loin, tous comme les maladresses du corps médical. "Là nous avons mesuré l’extraordinaire travail des équipes de réanimation néo-natale. J’espère que ce livre arrivera dans les mains de ceux ou celles qui ont traversé cette épreuve infinie d’angoisse pour celui qu’on aime. C’est une étape qui m’a profondément bouleversé sur la puissance de vie de ces tout-petits" témoigne-t-elle.

Aujourd’hui, ses deux fils vont très bien. "On est dans une très grande joie familiale. On n’oublie pas. Parfois, on en reparle. Il y a encore des choses à cicatriser, à prendre en considération mais ce n’est pas que des difficultés, bien au contraire" conclut-elle.