Boiron : 1000 emplois en jeu

Si cela se confirme, l'entreprise Boiron, leader dans l’homéopathie et présente dans les Hauts de France, craint la suppression de 1000 emplois, sur ses 3600.

Depuis cette annonce de la semaine dernière, les différents laboratoires homéphathiques comme Boiron mais aussi Veleda et Lehning se mobilisent pour apporter de nouveaux arguments à la HAS.

Dans les Hauts de France, Boiron possède son plus gros établissement régional de France, hors siège social.

Boiron Grand Lille (fusion des sites de Lambersart et Villeneuve d'Ascq) est situé à Villeneuve d'Ascq et accueille 90 salariés, qui fabriquent et distribuent les fameuses granules, ampoules et gouttes homéophatiques.

Jean-François Dicque, son directeur du site, explique comment ils réagissent à cette crise.

Dès reception la semaine prochaine des arguments des différents laboratoires homéopathiques sur le bien-fondé du remboursement des médicaments, la Haute Autorité de Santé rendra un second avis, transmis ensuite au ministre de la santé pour la décision finale