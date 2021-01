Boîtes de nuit - Le bilan après 10 mois de fermeture - Léandre Faure

Il y’a 10 mois, les boîtes de nuit fermaient à cause de la crise sanitaire. Presque un an après, ces établissements ne peuvent toujours pas rouvrir. Les gérants n’ont aucune date de réouverture potentielle. Et malgré les aides de l’État difficile de joindre les deux bouts. Léandre Faure est le directeur de la discothèque le Métro à Espaly-Saint-Marcel.