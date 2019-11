Bolivie: malgré la démission d'Evo Morales, la contestation populaire ne faiblit pas

Soupçonné de fraudes électorales et lâché par l'armée, il a démissioné dimanche dernier après plusieurs semaine de contestations populaires. En Bolivie la situation reste confuse et dans la rue un climat de violence s'est installé. La police dépassée a dû faire appel à l'armée... Les explications de Christophe Ventura, chercheur à l’Iris et spécialiste de l’Amérique latine est notre invité.