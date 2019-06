Booster for good: comment concilier entreprenariat et engagement citoyen?

Le tour de France de l'entreprenariat positif faisait étape à Angers hier au village by CA.

"Booster for good", c'est le nom de cet évènement, est organisé notamment par la jeune chambre économique d'Angers.

Julien Callon, membre de la jeune chambre économique d'Angers nous a parlé des objectifs de cet évènement.

En priorité: parler aux jeunes entrepreneurs et promouvoir l'engagement citoyen, autrement dit mettre en avant les expériences de bénévolat.