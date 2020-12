Booster son immunité grace à l'alimentation : les conseils d'une diététicienne

Quand l’hiver arrive, on a vite tendance à se précipiter en pharmacie pour acheter des compléments alimentaires, des vitamines, etc… Et si on avait la possibilité de trouver dans notre assiette de quoi se maintenir en forme et lutter contre les virus de l’hiver ?

Karine le Prévost d’Ornano est diététicienne nutritionniste à Laval et dispense ses recommandations à Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne