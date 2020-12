A Brest, la plateforme de produits locaux Ty drive monte en puissance

Depuis début septembre, il est possible, à Brest, de faire ses courses de produits locaux par Internet, et de passer les récupérer en voiture. Ty Drive est un concept innovant, qui s'inspire du principe, désormais répandu, des drives de supermarché, mais avec une offre exclusivement de proximité.

Derrière Ty Drive, il y a Sandrine Kerlidou. Elle a mûri l'idée depuis plusieurs mois avant de se lancer. Et le démarrage est prometteur !



www.tydrive.bzh