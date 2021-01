Brest veut booster le photovoltaïque

Depuis 2016, la métropole de Brest s'est dotée d'un cadastre solaire. Une interface intuitive, qui permet aux habitants de vérifier l'intérêt d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Cet outil vient d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, qui devrait encore plus encourager les Brestois à se lancer.

Tristan Foveau, vice-président de Brest métropole en charge des opérateurs d'énergie, et Gilles Deotto, d'Enedis Brest, détaillent le fonctionnement de ce cadastre solaire, et l'intérêt de sa nouvelle version.