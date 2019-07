On espère que la mesure restera tout à fait exceptionnelle et que la canicule ne reviendra pas fin juin. Alors, ce brevet de longue tradition comme le baccalauréat quelle est son origine étymologique ?



IL EST TELLEMENT INSTALLÉ DANS NOTRE MÉMOIRE QUE L’ON NE RÉFLÉCHIT PLUS EN EFFET À SON ORIGINE : L’ADJECTIF « BREF », JEAN ?

Oui. Au reste, la plupart des dictionnaires étymologiques, au moment de définir le brevet, mentionne : voir Bref. La question est de savoir pourquoi ? C’est en fait du latin classique brevis, court, aussi bien dans l’espace que dans le temps, qu’est née la famille de mots bref, brève, brièveté et brevet. Il faut se souvenir d’emblée qu’un bref représentait la lettre du pape portant décision d’un point de droit, de moindre importance que la bulle, cette dernière portant un sceau de cire muni d’une boule de métal, dite bulle.

Dans le sillage de la brève papale, la brève a désigné de manière générale en français, dès 1050, toute information rapidement énoncée, puis en 1160 apparut le brievet, son diminutif, définissant toute sorte d’écrit court. Et voici venir l’écrit officiel que l’on retrouve en toute première définition dans le Dictionnaire de Richelet en 1680. « Brevet, écrit qui contient la grâce, ou le don que le Roi fait » écrit-il. Ainsi en droit ancien, un brevet désignait l’acte sans sceau ni enregistrement par lequel le roi accordait un titre, un bénéfice. Il y eut ainsi les ducs à brevet, nommés à vie par un brevet à dissocier des ducs héréditaires. On s’approche ainsi du diplôme, qui n’est pas plus héréditaire. Mais avant, vient la reconnaissance officielle de l’État pour une invention, et c’est en 1791 qu’il fait son apparition en France.

ET AU XIXe SIÈCLE VINT LE DIPLÔME SCOLAIRE…

Eh bien oui, brevet est désormais synonyme de compétence donnée par l’État, d’où le Brevet spécial de l’École de droit, puis de capacité de l’enseignement primaire, et en 1947, voici le BEPC, brevet d’études du premier cycle, du second degré. En 1980, disparaissait ce beps comme on disait au profit du Brevet des collèges. Et que disent nos amis verbicrucistes pour brevet? Certificat d’étude. Eh bien oui, c’est bien un certificat qui prouve qu’on a fait des études… Quant au traditionnel Certificat d’étude, il disparaissait en 1989. Je suis content de l’avoir passé quand j’avais treize ans. C’est mon plus gros diplôme, presque cinquante centimètres carrés !