Brexit et vérité

Il y exprimait sa grande tristesse de cet événement.



Je vous relis quelques lignes : « L’une des raisons pour lesquelles tant de ces personnes ont été attirées par le brexit est qu’on leur a raconté des mensonges…

Comment pouvons-nous reconstruire nos communautés en chérissant la vérité ? Si l’Église peut servir cette société dans le brouillard d’affirmations non vérifiées, alors l’Église doit apprendre à être véridique. Nous devons dire la vérité sur les immenses dégâts que nous avons causés à des jeunes vulnérables et ouvrir nos cœurs afin que cette douleur soit considérée comme la nôtre.

Plus de dissimulation ! (…) Nous devons être honnêtes dans nos doutes et nos questions. Et nous pourrons alors avoir l’autorité nécessaire pour témoigner de celui que nous croyons être la Vérité.

Le 31 janvier, nous quitterons l’UE (…) Nous ne savons pas ce qui nous attend. Je crains que les rêves de prospérité que les politiciens ont promis ne s’avèrent illusoires. Nous ne pouvons pas nous détacher de l’Europe, car nous sommes européens depuis que les Romains nous ont envahis en 54 avant Jésus-Christ. Gardez donc une place pour ce royaume insulaire dans vos cœurs et, le jour venu, accueillez-nous de nouveau. »

« Fausses nouvelles, mensonges… » Comment alors ne pas être interloqués que des personnes d’origine asiatique soient victimes de racisme, d’attaque comme « rentre chez toi, garde ton virus », qu’on parle de « péril jaune » et qu’il faille désormais un hashtag #JeNeSuisPasUnVirus.

Alors oui, la falsification de la vérité, son déni, abîment nos vies comme vos institutions. Et imposent l’attention aux plus fragiles, qui sont toujours les premiers manipulés par le mensonge. Faisons enfin sans relâche cette vérité dans notre Église comme dans la vie sociale. Et nous pouvons affirmer au fr. Timothy que nous gardons le Royaume Uni dans notre cœur.

Pas lui seulement, bien d’autres aussi.