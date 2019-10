Brexit: l'épilogue d'un feuilleton sans fin?

Trois ans après le référendum sur le Brexit, cet accord serait-il l’épilogue d’un feuilleton sans fin ? Pas si sûr. Après des semaines de négociations, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, ont annoncé hier en fin de matinée avoir enfin trouvé un accord.

Le Conseil européen l’a validé dans la foulée. Cet accord est le fruit de discussions acharnées entre Londres et Bruxelles sur un point particulièrement sensible : éviter à tout prix le retour d'une frontière entre l'Irlande, membre de l'UE, et l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni tout en maintenant les contrôles douaniers. Décryptage d'un sujet sensible avec Pauline de Torsiac.