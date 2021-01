Brexit : le port de Dunkerque tire les marrons du feu

Le 3ème port français travaille depuis 4 ans pour se préparer au Brexit. Il faut dire que les enjeux sont importants : le traffic transmanche représente un tiers de son activité.

Le site a énormément investi pour recruter des douaniers, des vétérinaires mais aussi pour créer de nouveaux parkings de contrôles douaniers, même s'il n'y a pas de droit douane entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale.

Parallèlement, le port a inuaguré une nouvelle liaison entre Dunkerque et l'Irlande, uniquement dédiée aux camions pour l'instant, ce qui laisse augurer de nouveaux débouchés commerciaux.

Son président par intérim Daniel Deschodt nous précise comment ils se sont préparés au Brexit et la situation en ce début d'année 2021, quelques jours après le départ du Royaume-Uni de l'UE.