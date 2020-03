Voici un mot, bricolage, de pleine actualité. Pourquoi ? Eh bien parce généralement, ces bricolages nécessaires dans nos logis, on les repousse en disant, je m’y mettrai dès je vais avoir un moment. Eh bien on y est, ces portemanteaux que depuis trois mois je dois fixer dans le mur de la salle de bains, mon épouse me les met maintenant dans les bras… Bon, une journée bricolage s’impose…mais d’abord le mot à radiographier.

La première attestation écrite du mot bricolage date de 1927, tirée du Journal de Salavin par Georges Duhamel, avec le sens actuel, le fait de se livrer à des travaux manuels, accomplis par distraction ou économie. Eh bien sûr c’est vers le verbe bricoler qu’il faut s’orienter, verbe attesté vers 1480. Mais bricoler nous renvoie à bricole, attesté quant à lui en 1372. En vérité, on prononçait alors le mot et on l’orthographiait avec un g, la brigole.

Le mot venait de l’italien briccola, désignant une machine de guerre, probablement en partant d’une racine longobarde, brikkil, désignant « celui qui brise », du germanique brechen, briser. Si on se dit que bricoleur a pour racine lointaine un mot signifiant briser, évidemment ce n’est pas rassurant. En réalité, tout le monde a oublié que la bricole, avant d’être le fait de bricoler, c’était un catapulte qui lançait d’énormes pierres, à l’abri et à l’insu de l’ennemi. D’où à la fin du Moyen Âge, la bricole devenant au sens figuré une ruse, un moyen détourné. Il n’est pas impossible que la formule, « il va t’arriver une bricole » vienne de là.

Par ailleurs, en fonction de l’analogie, avec le mouvement de va-et-vient de la poutre, on ne lançait pas une pierre à la seconde, la bricole a donc aussi désigné une besogne de faible rendement. Et de là on est passé au travail ou bien à l’objet sans grande importance, une bricole.

En effet et on peut presque là citer Colette dans De ma fenêtre en 1940 : « Il paraît, écrit-elle, que la bricole, était une machine de guerre avant que nous ne nommions ainsi une activité qui s’emploie à […] faire de presque rien quelque chose. » Eh bien oui faire de presque rien quelque chose, c’est formidable tout de même. Bon, il faut que j’y aille, je vais avoir une rude journée de bricolage… C’est qu’en plus je ne suis pas un bricoleur de génie !