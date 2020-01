Brioude: à la découverte de la basilique Saint Julien

La première étape de ce tour de France, à Brioude en Haute-Loire. Elle est consacrée à la culture dans les zones rurales. Et l'un des piliers culturels de Brioude, c'est la basilique Saint Julien. A première vue, c’est une église romane auvergnate qui ressemble à ses célèbres voisines de Clermont-Ferrand, Issoire, Orcival, Saint-Nectaire ou Saint-Saturnin. Elle date du 12ème siècle et à l’intérieur, on y découvre un sol de galet, mais également quelques 500 chapiteaux sculptés

Les fresques vallent également le détour, notamment dans la chapelle Saint-Michel, avec sur la voûte son Christ en gloire entouré des évangélistes. Pendant quelques secondes, on s’imagine plusieurs siècles en arrière. Au Moyen-Age les murs de ces églises romanes étaient recouverts de dessins au couleurs vives qui exprimaient la foi des artistes de l’époque. Des couleurs que l'on retrouve désormais grâce aux vitraux.

Ils datent de 2008 et ils sont l’œuvre du père Dominicain Kim en Joong. En tout, 37 vitraux illuminent l’église. Les rayons du soleil traversent les verrières et les couleurs se reflètent sur les murs dans un feu d’artifice spirituel. Du jaune pour la joie du Magnificat, du rouge pour l’amour de Dieu, du bleu pour la pureté de la Vierge Marie… Des couleurs qui célèbrent les saints, les évangélistes, les apôtres et les prophètes. Avec Kim en Joong, le trait n’est pas représentatif, il transcende. "C'est dans la vibration des couleurs que doit transparaître ce qui ne peut jamais être représenté" déclare notamment l'auteur de ces vitraux. Bienvenue à Brioude !