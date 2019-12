Brittany Ferries réduit le plastique sur ses navires

A partir du 1er janvier prochain, la vente de gobelets et assiettes en plastique sera interdite en France. Brittany Ferries n'a pas attendu cette date pour changer ses pratiques. La compagnie maritime de Roscoff a d'ores et déjà opté, sur ses navires, pour des couverts en inox et en bambou, des agitateurs à café en bois, et des pailles en carton. Une démarche logique, pour Jean-Marc Roué, le président de Brittany Ferries.